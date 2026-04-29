أيمن يونس محذرا لاعبي الزمالك من الأهلي: الدوري لم يحسم

كتب : محمد خيري

11:00 ص 29/04/2026

أيمن يونس

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة أمام النادي الأهلي تظل خارج كل الحسابات الفنية، مشددًا على أن الدوافع النفسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتيجتها، بغض النظر عن تباين مستوى الفريقين في الفترة الأخيرة.

وأوضح يونس، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" على قناة "CBC"، أن فرص الفوز في القمة متساوية بين الفريقين، لافتًا إلى أن تراجع مستوى الأهلي مؤخرًا قد يمنحه دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره.

وأشار إلى أن تعادل الزمالك أمام إنبي كانت نتيجة غير مرضية، مؤكدًا ضرورة أن يقاتل اللاعبون في جميع المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على حظوظهم في المنافسة على لقب الدوري.

أزمات الأهلي وتراجع المستوى

وفي تحليله لأداء الأهلي، أكد أن الفريق يعاني من أزمة ثقة واضحة، انعكست على أداء اللاعبين داخل الملعب، موضحًا أن استعادة هذه الثقة تحتاج إلى عمل كبير. وأضاف أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام بيراميدز، لكنه لم ينجح في استثمار الفرص، في ظل غياب الفاعلية الهجومية وظهور علامات التردد على بعض اللاعبين.

وتطرق إلى أداء عدد من العناصر، مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، مشيرًا إلى تراجع مستواهم في بعض الفترات، إلى جانب معاناة محمد شريف من قلة المساحات داخل الملعب، معتبرًا أن المشكلة فنية داخل أرضية الملعب وترتبط بالعلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني، وليس بالإدارة.

كما أبدى تحفظه على قدرة بعض المدربين الأجانب على إعادة بناء الثقة لدى اللاعبين، مؤكدًا أن المدرسة البرتغالية تُعد من الأفضل في هذا الجانب، مستشهدًا بتجربة مانويل جوزيه مع الأهلي.

وعن الزمالك، شدد يونس على أن الفريق لا يعتمد على نجم واحد، بل يقوم على العمل الجماعي، موضحًا أن روح الفريق والتركيز والحماس تمثل أبرز نقاط قوته، رغم أن المقارنات الفردية قد تميل لصالح لاعبي الأهلي أو بيراميدز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، محذرًا من التهاون، قائلًا إن مباريات القمة لها طبيعة خاصة، وأن الفريق الأكثر تركيزًا، خصوصًا في الدقائق الأولى، سيكون الأقرب لحسم المواجهة، مؤكدًا أن الأهلي يظل منافسًا قويًا لا يمكن الاستهانة به.

الزمالك الأهلي أيمن يونس الدوري المصري

