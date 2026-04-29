كشف عبد الله النجار، محامي المزارع عطا الله عبد الغني، تفاصيل جديدة في واقعة سرقة محصول القمح من حقل موكله بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن إحضار القمح المسروق، فيما جارٍ الانتهاء من المحضر تمهيدًا لاسترداده بإرشاد المتهم.

وأوضح المحامي أن الواقعة تعود جذورها إلى نزاع قديم، حيث إن والد المتهم كان قد باع الأرض للمزارع عطا الله عبد الغني منذ نحو 14 عامًا.

وتابع ظلت الأوضاع مستقرة حتى ديسمبر 2024، حينما قام المتهم بالتعدي على مساحة أربعة قراريط وزراعتها بالبرسيم، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارًا بتمكين المالك الأصلي من الأرض، وتم تنفيذ القرار بالفعل واستعاد الأرض، رغم استمرار زراعة الجزء المتعدى عليه بالبرسيم.

وأضاف أن التعديات لم تتوقف، إذ تم خلال الشهر الجاري حصاد 4 قراريط من القمح، وحرر عنها محضر، مشيرًا إلى أنه تم استدعاؤه عن طريق عمدة القرية لكنه رفض الحضور، وبعد 4 أيام، تم حصاد نحو فدانين ونصف.

وأشار إلى أن الواقعة تصاعدت بشكل أكبر عندما فوجئ المزارع بسرقة محصول القمح كاملًا خلال جنح الظلام ليلة الاثنين الماضي، باستخدام ما يُعرف بـ"نظام الكمبون"، حيث تم حصد السنابل فقط على غرار حصاد الأرز، لسرعة التنفيذ، وترك العيدان في الأرض قبل فرار الجناة.

وأكد النجار أن المتهم حاول مرارًا التعدي على الأرض وابتزاز موكله بطلب أموال، رغم عدم أحقيته بها، لافتًا إلى أن المزارع حاول وديًا استرداد محصوله ومنع تكرار التعدي، إلا أنه تعرض للسب والقذف.

من جانبه، قال محمد عطا، نجل المزارع، إن الأسرة تخشى من بطش المتهمين الذين يمارسون ضغوطًا مستمرة عليهم، مؤكدًا أنهم في انتظار إنهاء الإجراءات القانونية واستلام محصول القمح، خاصة بعد اعتراف المتهم وإرشاده عن مكانه.

واختتم حديثه قائلًا: "ننتظر عودة حقنا في أقرب وقت، بعد ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".