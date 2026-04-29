الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

يرفض المجازفة بنفسه.. خطوة أخيرة في الأهلي تحدد مصير زيزو من القمة

كتب- رمضان حسن:

11:27 ص 29/04/2026

يترقب الجهاز الفني في النادي الأهلي الموقف النهائي للاعب أحمد سيد زيزو، قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، في ظل الشكوك حول جاهزيته البدنية.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وكان زيزو قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية عقب مواجهة بيراميدز، قبل أن يخضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لشد عضلي، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة.

ووفقا لمصدر مطلع، يخضع اللاعب لفحص طبي جديد تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية، والتي ستحدد بدورها موقفه النهائي من التواجد في القمة.

توروب يطلب تقرير عن حالة زيزو

في السياق ذاته، طلب المدير الفني توروب تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة اللاعب، على أن يتم تسليمه قبل انطلاق مران الفريق، من أجل حسم القرار النهائي بشأن مشاركته.

وبحسب مصدر مقرب، فإن زيزو يفضل عدم المجازفة بنفسه في المشاركة حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%، خوفًا من تفاقم الإصابة، خاصة في ظل تطلعه للحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب مصر خلال الاستحقاقات المقبلة.

غدًا.. بدء طرح كراسة شروط "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين بفائدة
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
السيسي يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تعزيز التعاون التعليمي وتطوير المناهج
أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
لأول مرة منذ بدء حرب إيران.. الكونجرس يستجوب وزير الحرب الأمريكي
