يرفض المجازفة بنفسه.. خطوة أخيرة في الأهلي تحدد مصير زيزو من القمة

يترقب الجهاز الفني في النادي الأهلي الموقف النهائي للاعب أحمد سيد زيزو، قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، في ظل الشكوك حول جاهزيته البدنية.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وكان زيزو قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية عقب مواجهة بيراميدز، قبل أن يخضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لشد عضلي، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة.

ووفقا لمصدر مطلع، يخضع اللاعب لفحص طبي جديد تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية، والتي ستحدد بدورها موقفه النهائي من التواجد في القمة.

توروب يطلب تقرير عن حالة زيزو

في السياق ذاته، طلب المدير الفني توروب تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة اللاعب، على أن يتم تسليمه قبل انطلاق مران الفريق، من أجل حسم القرار النهائي بشأن مشاركته.

وبحسب مصدر مقرب، فإن زيزو يفضل عدم المجازفة بنفسه في المشاركة حال عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%، خوفًا من تفاقم الإصابة، خاصة في ظل تطلعه للحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب مصر خلال الاستحقاقات المقبلة.