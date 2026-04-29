سامي الشيشيني لمصراوي: "محدش كان يتوقع أداء الزمالك.. وأحيي الجماهير"

كتب : هند عواد

10:42 ص 29/04/2026 تعديل في 11:02 ص

جماهير الزمالك

أشاد سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، بجماهير الأبيض خلال الموسم الحالي.

سامي الشيشيني يشيد بجماهير الزمالك

قال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "محدش كان يتوقع أداء الزمالك في الموسم الحالي، وجمهور الزمالك هو رقم واحد اللي ساعد على هذه الحالة، حبه للفريق رغم أزماته والخروج من الكأس والهزيمة من إنبي في الدور الأول، وهو لسه واقف وراك بتلعب بالناشئين أو الكبار، الجمهور احتوى المشاكل ولم اللاعبين الصغيرين والكبار وعملوا حالة".

واختتم: "أحيي الجمهور وده سبب من الأسباب الرئيسية لما فيه الفريق حاليا وقبل معتمد والجمهور محدش كان يتوقع أن الزمالك يكون الأول في الدوري".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ50 نقطة، متقدما على بيراميدز الوصيف بـ3 نقاط.

راندا البحيري: "محدش يقدر يبيع لي الوهم ونفسي أقضي يوم مع أنجلينا جولي"
زووم

راندا البحيري: "محدش يقدر يبيع لي الوهم ونفسي أقضي يوم مع أنجلينا جولي"
غدًا.. بدء طرح كراسة شروط "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين بفائدة
أخبار العقارات

غدًا.. بدء طرح كراسة شروط "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين بفائدة
لأول مرة منذ بدء حرب إيران.. الكونجرس يستجوب وزير الحرب الأمريكي
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ بدء حرب إيران.. الكونجرس يستجوب وزير الحرب الأمريكي

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة
زووم

أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة

