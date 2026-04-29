سامي الشيشيني لمصراوي: "محدش كان يتوقع أداء الزمالك.. وأحيي الجماهير"

أشاد سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، بجماهير الأبيض خلال الموسم الحالي.

سامي الشيشيني يشيد بجماهير الزمالك

قال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "محدش كان يتوقع أداء الزمالك في الموسم الحالي، وجمهور الزمالك هو رقم واحد اللي ساعد على هذه الحالة، حبه للفريق رغم أزماته والخروج من الكأس والهزيمة من إنبي في الدور الأول، وهو لسه واقف وراك بتلعب بالناشئين أو الكبار، الجمهور احتوى المشاكل ولم اللاعبين الصغيرين والكبار وعملوا حالة".

واختتم: "أحيي الجمهور وده سبب من الأسباب الرئيسية لما فيه الفريق حاليا وقبل معتمد والجمهور محدش كان يتوقع أن الزمالك يكون الأول في الدوري".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ50 نقطة، متقدما على بيراميدز الوصيف بـ3 نقاط.

