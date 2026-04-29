القومي للطفولة: تطوير قوانين الأسرة أولوية لحماية الطفل وتعزيز استقراره

كتب : أحمد جمعة

11:58 ص 29/04/2026

الدكتور سحر السنباطي

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التزامه بمواصلة تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية، وتعزيز منظومة حماية الطفل، خلال اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة برئاسة سحر السنباطي، وبحضور الأعضاء والأمين العام والمستشار القانوني، لمناقشة خطة العمل والملفات التشريعية المرتبطة بشؤون الأسرة.

واستعرضت سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بحسب بيان، الأربعاء، أبرز إنجازات الفترة الماضية، والتي شملت المشاركة في افتتاح غرف صديقة للطفل بمقار النيابة العامة، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال من الضحايا والشهود، بما يدعم منظومة العدالة الصديقة للطفل ويضمن تحقيق مصلحته الفضلى خلال مراحل التقاضي.

كما تناول الاجتماع مشاركة المجلس في معرض شلاتين للكتاب، ضمن جهود تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «واعي وغالي» داخل المدارس، لتنمية إدراك الأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وأشارت "السنباطي"، إلى مشاركة المجلس في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة وطن، لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، في إطار دعم الحوار المجتمعي حول قضايا الأسرة والطفولة.

وأكدت أن إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية تمثل فرصة مهمة لإصدار تشريع متوازن يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسرة، مع التأكيد على أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل هو الأساس الحاكم لكافة السياسات والتشريعات ذات الصلة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تعكس اهتمام الدولة بدعم الاستقرار الأسري وتوفير بيئة آمنة للأطفال، بما يواكب التحديات المجتمعية الراهنة.

وأوصت رئيسة المجلس بضرورة إعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقد القران، يتضمن التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، ومفاهيم التربية الإيجابية، وآليات إدارة الخلافات الأسرية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة.

وأكدت سحر السنباطي، في ختام الاجتماع، استمرار المجلس في تطوير برامجه ومبادراته، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم منظومة حماية الطفل ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر.

