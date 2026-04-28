بات نادي الزمالك على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري المصري، وذلك قبل جولتين من النهاية، حال تحقق سيناريو محدد في الجولة الخامسة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك بالجولة الخامسة يوم الجمعة 1 مايو، كما يلتقي بيراميدز الوصيف مع نظيره إنبي.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، وبيراميدز الوصيف ب 47 نقطة، والأهلي الثالث بـ 44 نقطة.

تفاصيل سيناريو تتويج الزمالك الحاسم

يتوج الزمالك رسميًا باللقب في حال فوزه على الأهلي بالقمة المقبلة، في حال خسارة بيراميدز أمام إنبي.

وفي هذه الحالة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند 47 نقطة، ويتوقف الأهلي عند 44 نقطة.

لماذا يُحسم اللقب مبكرًا للزمالك؟

الفارق بين الزمالك وبيراميدز سيصل إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراتين فقط لكل فريق، وهو ما يعني إمكانية التساوي في النقاط فقط حال خسارة الزمالك لمباراتيه وفوز بيراميدز في مواجهتيه.

ورغم ذلك، يتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة أمام بيراميدز هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا، ما يمنحه الأفضلية في حال التساوي.

أما الأهلي، فلن يتمكن من الوصول لأكثر من 50 نقطة حتى في حال الفوز بمبارياته المتبقية، وهو ما لا يكفي لمنافسة الزمالك على الصدارة.

فوز الزمالك في القمة مع تعثر بيراميدز يعني تتويج الفريق رسميًا بالدرع، قبل أسبوعين من نهاية المسابقة وأمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري



رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري



