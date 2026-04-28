منعطف حاسم.. توني بلير يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة السلام في غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن خطة السلام في غزة وصلت إلى منعطف حاسم، وذلك خلال اجتماع وزاري في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح بلير، وهو عضو رئيسي في "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حركة حماس يجب أن توافق على مسار نزع السلاح في غزة، بينما يجب على إسرائيل الالتزام بتعهداتها، والتي تشمل الانسحاب من معظم مناطق القطاع.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن محادثات حاسمة بشأن نزع السلاح مع حماس لا تزال مستمرة.

تنفيذ خطة ترامب للسلام

ودعا بلير الأعضاء الـ15 في المجلس إلى مواصلة تقديم "دعم سياسي واضح وثابت" لتنفيذ خطة ترامب للسلام ذات النقاط العشرين، إضافة إلى توفير التمويل اللازم خصوصًا في مجالات المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي.

وقال بلير، إن الإدارة الأمريكية فهمت أمرين أساسيين للغاية: الأول أن إسرائيل ليست فقط لها الحق في حماية أمنها، بل ستقوم بذلك بالفعل، وبالتالي لن يتحقق السلام في غزة ما لم ينتهِ تهديد العنف ضدها.

والثاني أنه في حال قيام حماس والفصائل المسلحة بنزع السلاح، سيتم رفع القيود تدريجيًا.

وأشار إلى أن خطط إعادة إعمار غزة التي يجري العمل عليها تقوم على "إعادة تصور القطاع بالكامل"، بحيث لا يقتصر الأمر على إعادة البناء، بل يشمل إنشاء ميناء، وحرية حركة الأشخاص والبضائع، وبنية تحتية متكاملة، ومساكن جديدة، إضافة إلى تمكين القطاع من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي بشكل كامل.