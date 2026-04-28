أصيبت سيدة بجروح متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من شرفة منزلها الكائن بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق الإسكندرية، نتيجة انهيار أجزاء من العقار، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ أمني بسقوط أجزاء من عقار برمل ثان

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار وإصابة سيدة بشارع أحمد أبو سليمان الواقع في نطاق دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

تحرك أمني سريع وفرض كردون لحماية المارة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف، حيث فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار لحماية المارة وتأمين المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل انهيار شرفة الطابق الثاني بمنطقة أبو سليمان

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الأمن عن سقوط شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني، حيث تصادف وجود السيدة (من قاطني الشقة) بها وقت الانهيار، مما أدى لسقوطها وإصابتها، وجرى نقلها فورًا للمستشفى لتلقي العلاج.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها ومعاينة موقع الحادث، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقار ومدى خطورته على قاطنيه والمارة