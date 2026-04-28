علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، على تراجع نتائج النادي الأهلي، عقب خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى، في تصريحات إذاعية، إن الصفقات التي أبرمها الأهلي في بداية الموسم أثارت القلق: "كلنا اتخضينا وشعرنا بخوف في البداية من قوة التعاقدات".

وأضاف: "الأهلي ظهر بشكل مميز في كأس العالم للأندية، وقدم مباريات قوية، لكنه يضم حاليًا لاعبين جيدين دون وجود انسجام كامل".

وأشار إلى وجود أزمة داخل غرفة الملابس، موضحًا: "حصل شرخ داخل الفريق بسبب التعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة، ما خلق حالة من عدم المساواة، وهو أمر طبيعي ينعكس على الروح داخل الفريق".

غياب العدالة في توزيع الرواتب

وأكد أن غياب العدالة في توزيع الرواتب يمثل أزمة حقيقية، قائلاً: "الحل هو تحقيق العدالة داخل غرفة الملابس، وليس المنافس أو أي عامل خارجي".

وتطرق إلى الضغوط الجماهيرية، قائلًا إن سقف الطموحات ارتفع بشكل كبير بعد التتويج بالسوبر وإبرام صفقات قوية، لكن تراجع النتائج نقل الضغوط بشكل واضح إلى الأهلي.

واختتم تصريحاته بمقارنة بين الجيل الحالي والسابق، مشيرًا إلى افتقاد الفريق للاعبين القادرين على صناعة الفارق، مثل وليد صلاح الدين ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات، مؤكدًا أن الأداء الحالي يعتمد بشكل كبير على اللعب الجماعي دون حلول فردية أو جمل تكتيكية واضحة.