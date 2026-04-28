مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

"اتخضينا وخوفنا في البداية".. طارق يحيى يعلق على ما يحدث في الأهلي

كتب : محمد خيري

02:57 م 28/04/2026

طارق يحيى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، على تراجع نتائج النادي الأهلي، عقب خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى، في تصريحات إذاعية، إن الصفقات التي أبرمها الأهلي في بداية الموسم أثارت القلق: "كلنا اتخضينا وشعرنا بخوف في البداية من قوة التعاقدات".

وأضاف: "الأهلي ظهر بشكل مميز في كأس العالم للأندية، وقدم مباريات قوية، لكنه يضم حاليًا لاعبين جيدين دون وجود انسجام كامل".

وأشار إلى وجود أزمة داخل غرفة الملابس، موضحًا: "حصل شرخ داخل الفريق بسبب التعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة، ما خلق حالة من عدم المساواة، وهو أمر طبيعي ينعكس على الروح داخل الفريق".

غياب العدالة في توزيع الرواتب

وأكد أن غياب العدالة في توزيع الرواتب يمثل أزمة حقيقية، قائلاً: "الحل هو تحقيق العدالة داخل غرفة الملابس، وليس المنافس أو أي عامل خارجي".

وتطرق إلى الضغوط الجماهيرية، قائلًا إن سقف الطموحات ارتفع بشكل كبير بعد التتويج بالسوبر وإبرام صفقات قوية، لكن تراجع النتائج نقل الضغوط بشكل واضح إلى الأهلي.

واختتم تصريحاته بمقارنة بين الجيل الحالي والسابق، مشيرًا إلى افتقاد الفريق للاعبين القادرين على صناعة الفارق، مثل وليد صلاح الدين ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات، مؤكدًا أن الأداء الحالي يعتمد بشكل كبير على اللعب الجماعي دون حلول فردية أو جمل تكتيكية واضحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق يحيى الأهلي الدوري المصري الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من محكمة الطفل بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات
بعد مرور 4 سنوات على قرار وقف استيراده.. لماذا لم يختف "التوك توك" من مصر؟
الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة