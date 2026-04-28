الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

خسر 350 مليون جنيه.. الأهلي يدفع ثمن استمرار توروب

كتب : مصراوي

12:59 م 28/04/2026

الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

كتب- رمضان حسن:

خسر النادي الأهلي، أموالاً طائلة بعدما أصر مجلس الإدارة وتحديدًا محمود الخطيب رئيس النادي علي الإبقاء علي الدنماركي ييس توروب المدير الفني، رافضًا إقالته رغم الضغوط الجماهيرية.

ورفض الخطيب فكرة رحيل توروب بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز حتى لا يكون النادي ملزمًا بسداد الشرط الجزائي في عقد المدرب الدنماركي وقيمته 6 ملايين دولار.

ودفع النادي الأهلي ثمن استمرار مديره الفني، إذ كان من الممكن أن يجني أموالاً طائلة لو اتخذ قرارًا بإقالته أو نجح في إقناعه بالحصول علي جزء من قيمة الشرط الجزائي دون تحمله كاملاً.

الخروج الأفريقي

الأهلي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان يملك فرصة الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب وهو ما كان سيمنح النادي 6 ملايين دولار وفقا لما أعلنه الكاف عن القيمة الجديدة لجوائز البطولة.

الغياب عن انتركونتيننتال

الفوز بدوري الأبطال كان سيفتح للأهلي الباب أمام الحصول علي أموال جديدة فالمشاركة في بطولة انتركونتيننتال تؤمن للأهلي الحصول علي مليون و500 ألف دولار في الأدوار الأولي بحد أقصي.

هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
تسبّبوا في وفاة سيدة وطفلة.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار
