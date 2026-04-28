أثار خالد الغندور الجدل بتصريحات بشأن طاقم التحكيم في مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه: "لولا أن طاقم التحكيم ألماني وتقنية الفار ألماني، كان زمان اتقال إن الحكم المصري حط النقط غلط في التسلل، وكان زمان ضربة الجزاء لا ترتقي لاحتسابها، وكويس إن الأهلي تمسك بحكام أجانب".

وتأتي تصريحات الغندور في ظل الجدل المتكرر حول أداء التحكيم في مباريات الدوري، خاصة في المواجهات الكبرى التي تشهد حساسيات جماهيرية كبيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة المقبلة في مشواره نحو المنافسة على الصدارة.