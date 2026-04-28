الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إعلان

الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب : محمد خيري

11:54 ص 28/04/2026 تعديل في 12:57 م

الأهلي وبيراميدز

أثار خالد الغندور الجدل بتصريحات بشأن طاقم التحكيم في مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه: "لولا أن طاقم التحكيم ألماني وتقنية الفار ألماني، كان زمان اتقال إن الحكم المصري حط النقط غلط في التسلل، وكان زمان ضربة الجزاء لا ترتقي لاحتسابها، وكويس إن الأهلي تمسك بحكام أجانب".

وتأتي تصريحات الغندور في ظل الجدل المتكرر حول أداء التحكيم في مباريات الدوري، خاصة في المواجهات الكبرى التي تشهد حساسيات جماهيرية كبيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة المقبلة في مشواره نحو المنافسة على الصدارة.

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
"القمح المسروق".. لماذا استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها إلى جلسة توبيخ؟
وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
مي الغيطي وأمير المصري أبرزهم.. نجوم مصريون يتألقون في سماء هوليوود
إعلان

إعلان

