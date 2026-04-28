الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"40 ألف مشجع".. أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بعد طرحها فجرا

كتب : محمد خيري

10:29 ص 28/04/2026 تعديل في 11:08 ص

جماهير نادي الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز أمام الجماهير لحضور مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 1 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط اهتمام جماهيري واسع بحضور اللقاء، حيث تم طرح 40 ألف تذكرة، بواقع 20 ألف تذكرة لكل فريق.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، فقد جاءت على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا
الدرجة الثانية: 100 جنيه
الدرجة الأولى: 200 جنيه
المقصورة: 300 جنيه

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وتأتي هذه المواجهة في إطار منافسات مجموعة حسم اللقب، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على البطولة.

الزمالك الأهلي الدوري المصري

تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
