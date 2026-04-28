أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز أمام الجماهير لحضور مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 1 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط اهتمام جماهيري واسع بحضور اللقاء، حيث تم طرح 40 ألف تذكرة، بواقع 20 ألف تذكرة لكل فريق.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، فقد جاءت على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وتأتي هذه المواجهة في إطار منافسات مجموعة حسم اللقب، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على البطولة.