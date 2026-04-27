وقع فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي اليوم الإثنين، أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

بهذا التعادل، واصل فريق الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات حاسمة في المسابقة.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة 1 مايو المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يلاقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء، الموافق 5 مايو 2026، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويختتم الزمالك مبارياته هذا الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة السابعة والأخيرة بالدوري يوم 20 مايو المقبل.

