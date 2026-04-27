الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

بعد التعادل مع إنبي.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

كتب : محمد عبد الهادي

11:36 م 27/04/2026

شعار نادي الزمالك

وقع فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي اليوم الإثنين، أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

بهذا التعادل، واصل فريق الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات حاسمة في المسابقة.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة 1 مايو المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يلاقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء، الموافق 5 مايو 2026، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويختتم الزمالك مبارياته هذا الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة السابعة والأخيرة بالدوري يوم 20 مايو المقبل.

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

