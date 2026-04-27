حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره فريق سموحة اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل، تحت قيادة المدير الفني للفريق عماد النحاس.

وانتهت المباراة بين فريق المصري البورسعيدي ونظيره فريق سموحة بهدف دون رد .

موعد مباراة المصري بعد الفوز على سموحة

ويلاقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد " برج العرب".

وخاض عماد النحاس مع فريق المصري البورسعيدي عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ولم يخسر مباراة في البطولة منذ انضمامه للفريق.



ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة .

ونعرض ماذا قدم عماد النحاس مع المصري البورسعيدي منذ انضمامه

خاض عماد النحاس مع فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز منذ انضمامه ثلاث مباريات تعادل في مباراتين وحقق الفوز في مباراة وهي أمام فريق سموحة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.



1 ـ تعادل أمام إنبي بنتيجة 1 - 1



2 - تعادل أمام بيراميدز 2 - 2

3 ـ فوز أمام سموحة 1 - 0

ترتيب فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة.