احتفلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد 30 يونيو، بتعادل الزمالك مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل.

وظهرت علامات السعادة على جماهير النادي الأهلي المتواجدة في المدرجات، خاصة بعد تعادل الأبيض مع إنبي، مما أعاد الأهلي للمنافسة على لقب الدوري بقوة، حال الفوز على إنبي اليوم.

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

نتيجة مباراة الدوري الأول بين الأهلي وبيراميدز

والجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول التي تجمعت بين الفريقين، كان قد انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة هدفين دون مقابل.

