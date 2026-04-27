الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:25 م 27/04/2026 تعديل في 08:47 م
    جماهير الأهلي (1) (1)

احتفلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد 30 يونيو، بتعادل الزمالك مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل.

وظهرت علامات السعادة على جماهير النادي الأهلي المتواجدة في المدرجات، خاصة بعد تعادل الأبيض مع إنبي، مما أعاد الأهلي للمنافسة على لقب الدوري بقوة، حال الفوز على إنبي اليوم.

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

نتيجة مباراة الدوري الأول بين الأهلي وبيراميدز

والجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول التي تجمعت بين الفريقين، كان قد انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة هدفين دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع إنبي

بعد تعادل الزمالك وإنبي.. جدول ترتيب الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -2 بيراميدز.. الدوري المصري.. ماييلي يسجل الثاني
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 2 بيراميدز.. الدوري المصري
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي