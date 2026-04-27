أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات.

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكلفة التأمين البحري.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن فرض رسوم إغراق على الصاج ساهم في زيادة تكلفة الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح من 5% إلى 7%.

وتابع أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والنحاس، إلى جانب زيادة النولون البحري، تسببت في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

وشدد أشرف هلال على أن ضغوط التكلفة تسببت في زيادة أسعار التكييفات قبل موسم الصيف، وفي حال استمرار الحرب لن تنخفض الأسعار بل قد تزيد.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أهمية الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء التكييف، لضمان حق المشتري والحصول على المنتج بالسعر الحقيقي.