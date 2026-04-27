الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي

كتب : محمد عبد الهادي

07:14 م 27/04/2026 تعديل في 07:34 م

مباراة الزمالك وإنبي

تفاعل عدد كبير من نجوم الكرة السابقين و نقاد رياضيين، علي مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي

انتهت المباراة التي أقيمت علي ستاد القاهرة عصر اليوم، بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم كلا الفريقان نقطة وحيدة في صراع التتويج باللقب.

تعليقات نجوم الرياضة بعد مباراة الزمالك وإنبي

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن استيائه من نتيجة المباراة وقال عبر قناة أون سبورت: "شوط أول الأسوأ في مسيرة معتمد جمال مع الزمالك

وكتب شوقي السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيس بوك: "حذاري من الإحباط… فكم من حلمٍ تأخر ليكتمل بشكلٍ أجمل، وكم من طريقٍ طال ليصل بك لمكانٍ أعظم"

بينما كتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيس بوك: "‏الدوري ولع".

وكتب أسامة نبيه نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "سلامات للكابيتانو المحارب عمر جابر"

بينما كتب محلل الأداء عمر شوقي علي فيس بوك: "ربيع والجزيري مش بس وحشين، هم أصلا مش جاهزين لا دي جرية لاعيبة بتتمرن، ولا جسم لاعيبة ليها نظام غذائي.

وقال عامر اعمايرة خبير اللوائح عبر حسابه علي فيس بوك: "مستر ييس توروب نادى الزمالك بيحاول بكل الطرق لإعادتك لمنافسة على اللقب يا ريت تقبل هداياهم".

الزمالك إنبي

علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
شئون عربية و دولية

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
حوادث وقضايا

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
زووم

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)

