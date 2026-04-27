الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

"الزمالك بيكسب بدعاء الجماهير".. تصريحات مثيرة من نجم الأهلي قبل مواجهتي الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

01:12 ص 27/04/2026

جماهير الزمالك

تحدث محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك ضد إنبي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

أبرز تصريحات محمود أبو الدهب عن مواجهات القطبين غداً

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية إن نادي الزمالك يحقق انتصاراته في الفترة الحالية بفضل "دعاء الجماهير وتوفيق الله".

وأضاف أن البرازيلي بيزيرا أفضل محترف في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لاعبي بيراميدز يلعبون دون الحماس المطلوب في بعض المباريات.

وتابع أبو الدهب أن لاعبي بيراميدز يفتقدون الدوافع في مواجهة الزمالك، بينما يركزون بشكل أكبر على مبارياتهم أمام الأهلي.

وأوضح أن الزمالك يفتقد "شخصية الأهلي التاريخية"، معتبراً أن الفريق الأبيض لا يثق في قدراته بالشكل الكافي عندما يواجه الغريم التقليدي، رغم ثقة الجماهير في اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدوري المصري محسوم لصالح الأهلي، مع ثقته في قدرة الفريق على الفوز على كل من بيراميدز والزمالك.
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الاثنين.. الأرصاد: ظهور سحب يُصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

