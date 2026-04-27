تحدث محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك ضد إنبي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

أبرز تصريحات محمود أبو الدهب عن مواجهات القطبين غداً

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية إن نادي الزمالك يحقق انتصاراته في الفترة الحالية بفضل "دعاء الجماهير وتوفيق الله".

وأضاف أن البرازيلي بيزيرا أفضل محترف في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لاعبي بيراميدز يلعبون دون الحماس المطلوب في بعض المباريات.

وتابع أبو الدهب أن لاعبي بيراميدز يفتقدون الدوافع في مواجهة الزمالك، بينما يركزون بشكل أكبر على مبارياتهم أمام الأهلي.

وأوضح أن الزمالك يفتقد "شخصية الأهلي التاريخية"، معتبراً أن الفريق الأبيض لا يثق في قدراته بالشكل الكافي عندما يواجه الغريم التقليدي، رغم ثقة الجماهير في اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدوري المصري محسوم لصالح الأهلي، مع ثقته في قدرة الفريق على الفوز على كل من بيراميدز والزمالك.

إقرأ أيضاً:

