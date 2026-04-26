يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن منذ قليل قائمة الفريق الرسمية، لمواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف ستاد القاهرة غدا الإثنين، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

ويغيب عن الأحمر في مباراة الغد الثنائي، محمد الشناوي وحسين الشحات للإصابة، بجانب غياب كل من، يوسف بلعمري وكريم فؤاد، بسبب الإصابة.

وفي السايق ذاته، قرر ياس توروب المدير الفني للأحمر استبعاد الرباعي عمرو الجزار، يلسين كامويش، أحمد رمضان بيكهام ومحمد سيحا، لأسباب فنية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويخوض المارد الأحمر مباراة الغد، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب، بنفس الرصيد من النقاط.