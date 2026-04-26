انتقد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق تراجع مستوى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى عدة عوامل داخل الفريق.

انتقادات حادة من مصطفى يونس لأداء الأهلي

وأوضح يونس في تصريحات تلفزيونية أن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي كان نقطة التحول التي أدخلت الفريق في سلسلة من الأزمات.



وأضاف أن هناك حالة من الانشغال داخل صفوف اللاعبين بالمقارنات المالية، مؤكداً أن بعض اللاعبين يركزون على رواتب زملائهم وهو ما يؤثر سلباً على الأداء الجماعي داخل الملعب.



وعن ملف التعاقدات، أوضح أن الأهلي لم ينجح في تدعيم صفوفه بالشكل المطلوب مستشهداً بما حدث في فترة مانويل جوزيه حين طلب التعاقد مع لاعبين أجانب لكن صالح سليم رفض ذلك مفضلاً الاعتماد على قطاع الناشئين.



وأشار يونس إلى غياب ثقافة الاعتراف بالأخطاء داخل الفريق، معتبراً أن هذا الأمر يفاقم من حدة الأزمات ويؤثر على مسار الفريق في المنافسات.



واختتم تصريحاته بالتعبير عن دعمه للأهلي، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على العودة للانتصارات.