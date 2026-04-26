الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

"اللاعبية باصين لبعض".. يونس يكشف كواليس تراجع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 26/04/2026

مصطفى يونس

انتقد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق تراجع مستوى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى عدة عوامل داخل الفريق.

انتقادات حادة من مصطفى يونس لأداء الأهلي

وأوضح يونس في تصريحات تلفزيونية أن الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي كان نقطة التحول التي أدخلت الفريق في سلسلة من الأزمات.

وأضاف أن هناك حالة من الانشغال داخل صفوف اللاعبين بالمقارنات المالية، مؤكداً أن بعض اللاعبين يركزون على رواتب زملائهم وهو ما يؤثر سلباً على الأداء الجماعي داخل الملعب.

وعن ملف التعاقدات، أوضح أن الأهلي لم ينجح في تدعيم صفوفه بالشكل المطلوب مستشهداً بما حدث في فترة مانويل جوزيه حين طلب التعاقد مع لاعبين أجانب لكن صالح سليم رفض ذلك مفضلاً الاعتماد على قطاع الناشئين.

وأشار يونس إلى غياب ثقافة الاعتراف بالأخطاء داخل الفريق، معتبراً أن هذا الأمر يفاقم من حدة الأزمات ويؤثر على مسار الفريق في المنافسات.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن دعمه للأهلي، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على العودة للانتصارات.

فيديو قد يعجبك



كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
الرئيس الإيراني: استمرار الحصار البحري يتناقض مع ادعاءات السعي لحل سياسي
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان