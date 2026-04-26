"يقترب من حسم اللقب".. هل يستطيع الزمالك تحقيق رقما قياسيا في عدد النقاط بالدوري هذا الموسم؟

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 26/04/2026
  • عرض 7 صورة
بات نادي الزمالك قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026، في ظل الأداء المميز للأبيض خلال الفترة الماضية.

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 49 نقطة جمعهم من 2 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

ونجح الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، في استغلال تراجع منافسه المباشر وغريمه التقليدي النادي الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة من نفس عدد المباريات.

أعلى عدد من النقاط حققه نادي الزمالك في تاريخه بالدوري

ومع النتائج الإيجابية للفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، باتت الجماهير تتساءل عن إمكانية وصل الفريق رقم قياسي في عدد النقاط، الذي يجمعها الأبيض خلال موسم واحد.

ويتبقى لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي 4 مباريات في بطولة الدوري، حال تمكن من تحقيق الفوز فيهم سيصل إلى النقطة رقم 61.

وحال تمكن الفارس الأبيض من الوصول إلى هذا العدد من النقاط، لن يكون هذا أكبر عدد نقاط يصل له الفارس الأبيض، حيث كان أكبر عدد من النقاط، حصده الأبيض كان في موسم 2014-2015، حينما وصل الأبيض إلى 87 نقطة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره إنبي يوم الإثنين المقبل 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

