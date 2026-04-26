مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي

كتب : يوسف محمد

12:05 ص 26/04/2026 تعديل في 01:40 ص
  • عرض 9 صورة
يستعد نادي بيراميدز لملاقاة نظيره النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

إدارة بيراميدز تحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة نادي بيراميدز، أبلغت اللاعبين بأن قرار رفع العقوبات المالية، على اللاعبين والجهاز الفني سيتم تطبيقه، إذا حقق الفريق الفوز غدا على الأحمر".

وأضاف: "إدارة النادي كانت قد وقعت غرامة مالية على اللاعبين والجهاز الفني، قيمتها 100 ألف جنيه، خصم نصف راتب شهري للجهاز الفني بعد الخسارة من القلعة البيضاء".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان الفريق الأزرق تلقى الهزيمة يوم الخميس الماضي، أمام نظيره الأبيض بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعيين عصام سراح مديرًا لتعاقدات الأحمر

"صدارة مؤقتة للجانرز".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي

حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
زووم

حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
أخبار مصر

كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

بعد فشل عقد إسلام آباد 2.. أنباء عن جولة مفاوضات جديدة بين إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

بعد فشل عقد إسلام آباد 2.. أنباء عن جولة مفاوضات جديدة بين إيران وأمريكا

