الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

"يعني هنلعب في الدرجة الرابعة؟".. تصريح مثير للجدل من رئيس الإسماعيلي بشأن الدمج

كتب : نهي خورشيد

11:16 م 25/04/2026 تعديل في 11:28 م

الاسماعيلي

أكد الإسماعيلي أن أي نقاشات تتعلق بملف دمج النادي مع أندية أخرى لن تتم تحت أي ضغوط، مشدداً على أن الحفاظ على تاريخ وقيمة الدراويش يظل أولوية لا يمكن المساس بها.

رئيس الإسماعيلي يفتح ملف الدمج

وقال محمد رائف رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية إن ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح ملف دمج الأندية لا يزال في إطار الطرح العام دون وجود تفاصيل رسمية أو واضحة.

وأوضح رائف أن إدارة النادي وضعت محددات أساسية يجب الالتزام بها في أي نقاش مستقبلي، مؤكداً أن الإسماعيلي نادي جماهيري يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام ولا يمكن القبول بأن يدار بترخيص أو كيان مؤقت قد يهدد استقراره.

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن شروط دمج الفريق مع القناة

عن السيناريوهات المحتملة في حال حدوث أي اندماج أو انفصال لاحق، رد قائلاً: "هل يعقل أن يصل الأمر إلى هبوط الفريق للدرجة الرابعة؟ ".

وشدد على أن مسألة الهبوط لا تعد نهاية المطاف لكنها لن تكون وسيلة ضغط لاتخاذ قرارات مصيرية، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن أي خطوات مستقبلية سيكون للجمعية العمومية غير العادية وليس للجنة المعينة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي دمج محتمل لن يتم إلا وفق شروط تضمن احترام كيان الإسماعيلي مع الإشارة إلى أن ما يثار بشأن دمج النادي مع فريق القناة غير صحيح متمنياً التوفيق للنادي الآخر بوصفه من الأندية العريقة في مصر.

مصدر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس بالدوري
مصدر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس بالدوري
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء

