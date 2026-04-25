أكد الإسماعيلي أن أي نقاشات تتعلق بملف دمج النادي مع أندية أخرى لن تتم تحت أي ضغوط، مشدداً على أن الحفاظ على تاريخ وقيمة الدراويش يظل أولوية لا يمكن المساس بها.

رئيس الإسماعيلي يفتح ملف الدمج

وقال محمد رائف رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية إن ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح ملف دمج الأندية لا يزال في إطار الطرح العام دون وجود تفاصيل رسمية أو واضحة.

وأوضح رائف أن إدارة النادي وضعت محددات أساسية يجب الالتزام بها في أي نقاش مستقبلي، مؤكداً أن الإسماعيلي نادي جماهيري يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام ولا يمكن القبول بأن يدار بترخيص أو كيان مؤقت قد يهدد استقراره.

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن شروط دمج الفريق مع القناة

عن السيناريوهات المحتملة في حال حدوث أي اندماج أو انفصال لاحق، رد قائلاً: "هل يعقل أن يصل الأمر إلى هبوط الفريق للدرجة الرابعة؟ ".

وشدد على أن مسألة الهبوط لا تعد نهاية المطاف لكنها لن تكون وسيلة ضغط لاتخاذ قرارات مصيرية، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن أي خطوات مستقبلية سيكون للجمعية العمومية غير العادية وليس للجنة المعينة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي دمج محتمل لن يتم إلا وفق شروط تضمن احترام كيان الإسماعيلي مع الإشارة إلى أن ما يثار بشأن دمج النادي مع فريق القناة غير صحيح متمنياً التوفيق للنادي الآخر بوصفه من الأندية العريقة في مصر.

