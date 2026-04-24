واصل أحمد ياسر ريان لاعب فريق البنك الأهلي تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما نجح في تسجيل هدف في مرمى فريق زد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري.

وحقق فريق البنك الأهلي الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهدف أحمد ريان في مرمى زد اليوم، رفع عدد أهدافه في المسابقة تى الآن إلى 9 أهداف، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- محمود تريزيجيه، الأهلي، 9 أهداف

2- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 9 أهداف

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

4- عدي الدباغ، الزمالك، 8 أهداف

5- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 7 أهداف.

أرقام أحمد ياسر ريان مع البنك الأهلي هذا الموسم

وشارك صاحب الـ28 عاما رفقة فريق البنك الأهلي خلال الموسم الحالي، في 28 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 11 هدفا وقديم 3 تمريرات حاسمة.

