أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران، في إطار تصعيد الضغط.

ونقلت الشبكة عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تأكيده أن إدارة ترامب ستتعقب "الأموال التي تحاول طهران نقلها خارج البلاد وجميع شرايين التمويل".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران.

وأوضح مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن" أن واشنطن لديها معلومات تتضمن عناوين محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.