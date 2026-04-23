أكد هاني العجيري، نجم الأهلي السابق، أن فوز بيراميدز على نادي الزمالك قد يصب في مصلحة الفريق الأحمر، في ظل الصراع المحتدم على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح العجيري، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة مودرن، أن الزمالك ينتظره ضغط كبير خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى مباريات الدوري أو نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن العامل البدني سيكون حاسمًا في تحديد مسار المنافسة.

وأضاف أن منافسات الدوري هذا الموسم تشهد تقاربًا كبيرًا في المستوى، مؤكدًا أن نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون مؤثرة بشكل مباشر على حظوظ الأهلي في سباق التتويج.

واختتم العجيري تصريحاته بالتأكيد على أن فوز بيراميدز قد يمنح الأهلي فرصة أفضل للعودة بقوة إلى المنافسة، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتُقام مواجهة الزمالك وبيراميدز، اليوم الخميس، في قمة مرتقبة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ما يعكس شدة المنافسة بين الثلاثي.