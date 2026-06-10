

نشر شاب مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجهول الهوية بالاستيلاء على حقيبة بلاستيكية تركها صاحبها سهواً فوق طاولة بأحد المطاعم بمنطقة القاهرة قبل أن يغادر المكان بالمسروقات.

أفاد الشاكي في بلاغه الرسمي بأنه أثناء تواجده داخل مطعم بالقاهرة، كان بحوزته حقيبة بلاستيكية تحتوي على مبالغ مالية خاصة به، حيث قام بوضعها على الطاولة وتوجه إلى دورة المياه لعدة دقائق، وعند عودته اكتشف اختفاء الحقيبة بما تحتويه من أموال.

تفريغ الكاميرات وملاحقة "لص الحقيبة" المفقودة

وثق المقطع قيام المتهم باستغلال انشغال صاحب الحقيبة وغيابه عن الطاولة للاستيلاء عليها والمغادرة بسرعة، وجارٍ تكثيف التحريات لتحديد هوية الجاني.

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