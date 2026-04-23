مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

صراع الصدارة.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

09:56 ص 23/04/2026

الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في لقاء حاسم بمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباراة الزمالك وبيراميدز حاسمة في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل الأبيض الصدارة حاليا بـ46 نقطة، فيما يليه بيراميدز بـ44 نقطة.

وفي حالة فوز الزمالك سينفرد بالصدارة بـ49 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما في حالة فوز بيراميدز، سيرتفع رصيده للنقطة 47 في المركز الأول بفارق نقطة عن الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

اقرأ أيضًا:

هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟

حمد فتحي يكشف لمصراوي كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء
السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

