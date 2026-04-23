صراع الصدارة.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في لقاء حاسم بمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباراة الزمالك وبيراميدز حاسمة في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل الأبيض الصدارة حاليا بـ46 نقطة، فيما يليه بيراميدز بـ44 نقطة.

وفي حالة فوز الزمالك سينفرد بالصدارة بـ49 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما في حالة فوز بيراميدز، سيرتفع رصيده للنقطة 47 في المركز الأول بفارق نقطة عن الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

