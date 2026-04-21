أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بشأن احتمالية حضور رجل الأعمال ياسين منصور، نائب رئيس الأهلي، لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب الغندور عبر حسابه على «فيس بوك» أن ما أعلنه ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، بشأن حضور منصور، يندرج في إطار «المجاملات»، مؤكدًا أن هذا الأمر «لن يُنفذ على أرض الواقع»، وأن منصور لن يتواجد في المباراة النهائية.

ممدوح عباس يكشف حصور ياسين منصور

وكان ممدوح عباس قد كشف، في وقت سابق عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تلقيه تأكيدًا من ياسين منصور بالحضور، كضيف له في نهائي البطولة، معتبرًا ذلك خطوة نحو إعادة أجواء العلاقات التاريخية بين الأهلي والزمالك، بعيدًا عن التعصب.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 9 مايو على ملعب اتحاد العاصمة، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب القاري.