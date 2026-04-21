الأسعار تبدأ من 11.5 مليونا.. إقبال كبير على شقق"ذا سباين"- صور

هشام طلعت مصطفى: "ذا سباين" أول نموذج لمدينة خالية من التكدس المروري في مصر

بدأت مجموعة طلعت مصطى اليوم، إجراءات حجز أول وحدات في مشروعها الجديد ذا سباين، حيث شهد المشروع إقبال كبير من العملاء على الحجز في المشروع.

ويمتد مشروع ذل سباين، على طول 5 كيلومترات في قلب "مدينتي"، ويرتكز على رؤية "مدينة داخل مدينة"، ويستهدف المشروع استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.

ويتكون المشروع من 20,000 شقة سكنية و 1251 شقة فندقية، كما يوجد 580,000 متر مربع مكاتب إدارية من الفئة (Grade A+)، و 565,000 متر مربع للمحلات التجارية، المطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة، وفنادق عالمية تضم 3,500 غرفة وجناح فندقي، بجانب أبراج أيقونية تضم 165 برجاً بارتفاعات تصل إلى 130 متراً، مما يعيد تشكيل الهوية المعمارية لشرق القاهرة.

مقدم 1.4% من ثمن الوحدة

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن البيع سيكون بنظام تقسيط يمتد إلى 15 عامًا"، على أن يكون مقدم الحجز في مشروع ذا سباين، 1.4% فقط من قيمة الوحدة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع من المقرر الانتهاء منها خلال 4 سنوات.

وتبدأ أسعار مشروع ذا سباين من 11.5 مليون جنيه للوحدة الغرفة الواحدة، و 15.5 مليون للغرفتين، و 25.9 مليون جنيه للوحدات ذات الـ3 غرف.

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر بنائها في ذا سباين ما بين 68 و 222 مترًا مربعًا.