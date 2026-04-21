أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه يواجه تحديات صعبة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، في ظل استمرار أزمة الإصابات التي أثّرت على الفريق منذ انطلاق الموسم.

وأوضح سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أن مصطفى فتحي تأكد غيابه عن اللقاء، فيما لا يزال موقف محمود مرعي قيد التقييم الطبي، رغم مشاركته في التدريبات مؤخرًا، مشيرًا إلى اقتراب جاهزية كل من محمد الشيبي ومصطفى زلاكة.

وفيما يتعلق بالمستوى الفني للمهاجم فيستون ماييلي، أرجع سالم تراجع الأداء إلى انشغال اللاعب بملف مستقبله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهميته كأحد أبرز العناصر الهجومية، ومتوقعًا استعادة مستواه في المرحلة المقبلة.

ونفى المدرب العام وجود أي عروض رسمية لضم مهند لاشين، مشددًا على تركيز اللاعب الكامل مع الفريق وطموحه في التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة.

الزمالك يتميز بالأداء الجماعي

وعن المنافس، شدد سالم على أن الزمالك يتميز بالعمل الجماعي وامتلاكه عناصر مؤثرة، على رأسها ناصر منسي، ما يتطلب درجة عالية من التركيز والانضباط الدفاعي.

واختتم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف استمرار المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش لم يُحسم بعد، مؤكدًا تأجيل حسمه إلى ما بعد نهاية الموسم، في ظل تركيز الجهاز الفني الكامل على المنافسة الحالية.