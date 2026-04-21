وجّه عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن استعادة “روح الفريق” تمثل العامل الأهم في المرحلة الحالية.

وقال الحديدي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب قدّم كل ما لديه، مضيفًا: "حتى لو حقق كل شيء، فهو كدا كدا ماشي، لكن مصير المرحلة المقبلة يتحدد داخل الملعب بأقدام 11 لاعبًا".

وأشار إلى أن قرار منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة لم يكن بدنيًا بقدر ما هو نفسي، في محاولة لرفع الضغوط عن الفريق واستعادة التوازن الذهني قبل المباريات المصيرية.

وشدد الحديدي على أن الحافز المادي وحده لا يكفي، موضحًا أن الأهلي يفتقد في الفترة الأخيرة لروح الفريق، وهي العنصر الحاسم لاستعادة الانتصارات، قائلًا: "ما ينقص الأهلي حاليًا هو الروح داخل الملعب".

مباراة الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد التوقعات، رجّح الحديدي فوز الزمالك على بيراميدز في المواجهة المرتقبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نتيجة تلك المباراة لن تؤثر سلبًا على حظوظ الأهلي، مشددًا على أن الفريق الأحمر مطالب بالفوز في جميع مبارياته المتبقية، بغض النظر عن نتائج المنافسين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسم اللقب يتطلب استعادة الشخصية القوية والانتصار في المواجهات المباشرة أمام المنافسين.