نجح اتحاد العاصمة في حجز مقعده بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي أولمبيك آسفي في نصف النهائي، عقب التعادل سلبيًا ذهابًا في الجزائر، وإيجابيًا 1-1 إيابًا في المغرب.

في المقابل، بلغ الزمالك المباراة النهائية بعد إقصاء شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في مجموع اللقاءين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر، على أن تُلعب مواجهة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أبرز أرقام وحقائق عن اتحاد العاصمة

تفوق سابق على الزمالك

سبق وأن تواجه اتحاد العاصمة مع الزمالك مرتين في دوري أبطال إفريقيا عام 2017:

تعادل الفريقان 1-1 في ملعب برج العرب.

فاز اتحاد العاصمة 2-0 في الجزائر.

تراجع على الصعيد المحلي

يحتل اتحاد العاصمة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 29 نقطة، بعد خوض 22 مباراة:

6 انتصارات

6 تعادلات

11 هزيمة

ويبتعد الفريق بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط، في موسم محلي متذبذب.

مشوار قوي في الكونفدرالية

قدم الفريق الجزائري أداءً مميزًا في البطولة:

تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة (4 انتصارات – تعادلان).

لم يتعرض لأي هزيمة في دور المجموعات.

أقصى ماينما يونيون في ربع النهائي، رغم خسارة الذهاب 2-1، قبل الفوز إيابًا 1-0 والتأهل.

إنجازات قارية

يمتلك اتحاد العاصمة سجلًا مميزًا مؤخرًا:

توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2022-2023.

حصد كأس السوبر الأفريقي عام 2023 بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 1-0.