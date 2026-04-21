أكد خالد بيبو مدير الكرة بنادي زد، أن الفريق استفاد بشكل كبير من المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين أمام الأهلي، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على حساب نظيره زد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

تصريحات خالد بيبو بعد مباراة الأهلي

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "استفدنا بشكل كبير من مباراة الأهلي الودية أمس، بعدما منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين، الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق، بالإضافة إلى منح بعض اللاعبين العائدين من الإصابة فرصة للمشاركة".

وأضاف: "أشكر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، على تجهيز كل الأمور بشكل جيد في مباراة الأهلي، وأتمنى لوليد النجاح مع الأحمر في الفترة الماضية ولكن الحظ يعانده خلال الفترة الماضية".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

