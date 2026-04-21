مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

جميع المباريات

إعلان

"استفدنا من اللقاء".. خالد بيبو يتحدث عن مباراة الأهلي وزد الودية

كتب : يوسف محمد

10:22 ص 21/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي الجماعي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي الجماعي (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي الجماعي (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي الجماعي (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد خالد بيبو مدير الكرة بنادي زد، أن الفريق استفاد بشكل كبير من المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين أمام الأهلي، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على حساب نظيره زد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

تصريحات خالد بيبو بعد مباراة الأهلي

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "استفدنا بشكل كبير من مباراة الأهلي الودية أمس، بعدما منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين، الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق، بالإضافة إلى منح بعض اللاعبين العائدين من الإصابة فرصة للمشاركة".

وأضاف: "أشكر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، على تجهيز كل الأمور بشكل جيد في مباراة الأهلي، وأتمنى لوليد النجاح مع الأحمر في الفترة الماضية ولكن الحظ يعانده خلال الفترة الماضية".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يقبل الله حج من كان ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح
أخبار

رياضة محلية

زووم

حوادث وقضايا

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

