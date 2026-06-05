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توروب يغادر القاهرة بعد فسخ عقده مع الأهلي

كتب : رمضان حسن

05:30 م 05/06/2026
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    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
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    ييس توروب
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    ياس توروب مدرب الأهلي (1)
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    ياس توروب مدرب الأهلي (5)

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يغادر المدرب الدنماركي ييس توروب القاهرة مساء اليوم الجمعة عائدًا إلي بلاده بعد إنهاء علاقته بالنادي الأهلي في الجلسة التي تمت يوم الثلاثاء الماضي وبناءً عليها تم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتعاقد الأهلي مع توروب في أكتوبر الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي غادر منصبه بعد بداية غير موفقة للفريق خلال موسم 2025-2026، فيما تولى عماد النحاس القيادة الفنية بصورة مؤقتة قبل التعاقد مع المدرب الدنماركي.

الأهلي يفسخ عقد مع توروب

ونجح الأهلي في التفاوض مع توروب والتوصل إلى تسوية نهائية معه لكافة الأمور التعاقدية.

وحصل المدرب الدنماركي على راتب أربعة أشهر ضمن بنود التسوية المالية، إلى جانب راتب شهر يونيو ومستحقات أخرى مرتبطة بالعقد، بما في ذلك النسبة الخاصة بالوكالة المسؤولة عن إدارة أعماله.

لقب وحيد لـ توروب مع الأهلي

وتوج توروب مع الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بينما لم ينجح في حصد ألقاب الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة، لتنتهي تجربته مع القلعة الحمراء بعد أقل من عام على توليه المسؤولية.

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