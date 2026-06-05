قبل ضربة البداية.. أزمة تهدد مشاركة بعثة إيران في كأس العالم

الرئيسية أخبار مصراوى TV قبل ضربة البداية.. أزمة تهدد مشاركة بعثة إيران في كأس العالم كتب : مصراوي 06:00 م 05/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا كأس العالم أخبار ذات صلة بآلاف الدولارات.. هل أصبحت تذاكر المونديال للأثرياء فقط؟ أخبار إيران تطالب "الفيفا" بنقل مبارياتها في المونديال خارج أمريكا أخبار تفاصيل اجتماع أبوريدة مع التوأم حسام وإبراهيم لاستعدادات كأس العالم أخبار بحضور وزير الشباب والرياضة.. بدء المؤتمر الصحفي لحفل استقبال النسخة الأصلية أخبار