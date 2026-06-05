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وقت صعب.. أول تعليق لوائل جمعة بعد العودة إلى الأهلي

كتب : هند عواد

02:34 م 05/06/2026
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة

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تحدث وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء، بعد توليه منصب مدير الكرة.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين وائل جمعة مديرا للكرة، خلفا لوليد صلاح الدين الذي تم توجيه الشكر له.

أول تعليق لوائل جمعة

كتب وائل جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيد بعودتي مرة ثانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددا بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية، والتطلع للعالمية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا علي حسن وكرم الضيافة والتي لم أشعر يوما فيها بالغربة.. أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء".

وأضاف: "وشكر وتقدير للمسئولين في قنواتBEIN SPORTS على السماح لي بالانضمام وتلبيه نداء النادي الأهلي وعلى رأسهم السيد ناصر الخليفي رئيس مجموعة BEIN الإعلامية، وكامل الإدارة القطرية للقناة وزملائي وأصدقائي الذين عشت معهم أفضل سنوات حياتي".

واختتم وائل جمعة: "وكل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على تواجدي في بيتي مرة ثانية. وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له. وإن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز. دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع".

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وائل جمعة الأهلي وليد صلاح الدين

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