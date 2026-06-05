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الأهلي يسوق لاعبيه في هولندا.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

05:39 م 05/06/2026
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    سيد عبد الحفيظ مع حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
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    سيد عبد الحفيظ (5)
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    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
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    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
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    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

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انتهي سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الجلسة التي عقدها مع وفد نادي أياكس أمستردام الهولندي والتي جاءت بعد قيام هذا الوفد بزيارة قطاع الناشئين ومعاينة ملاعب التدريب وغرف الملابس في فرع أهلي مدينة نصر وكافة الأمور الخاصة بالقطاع.

وكشف مصدر بالأهلي، أن محمد يوسف رئيس قطاع الناشئين والذي تولي المهمة بدًلا من وليد سليمان اصطحب الوفد الهولندي لمكتب عبد الحفيظ وتم الاجتماع والنقاش حول توقيع إتفاقية بين الأهلي ونادي أياكس لإدارة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل علي أن يكون لمحمد يوسف الإشراف التام علي عمل الطاقم الفني.

وأوضح المصدر لـ مصراوي، أن النادي الأهلي بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع نادي أياكس يقضي بنقل التجربة الناجحة لنادي أياكس في تطوير قطاع الناشئين واكتشاف وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم إلي النادي الأهلي مع تبادل الخبرات وعمل معايشة للاعبي الأهلي في نادي أياكس وغيره من الأندية الهولندية في المستقبل لفتح باب الاحتراف أمامهم في الدوريات الأوروبية.

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