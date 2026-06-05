الجميع كان سيئا.. الأهلي يرفض التخلي عن لاعبه

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وقت صعب.. أول تعليق لوائل جمعة بعد العودة إلى الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي، موقف النادي من بيع لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان، خلال الانتقالات الحالية.

وانتشرت أنباء عن رغبة الأهلي في عودة أكرم توفيق، لاعب الفريق السابق والشمال القطري الحالي، لكن الأخير اشترط الحصول على خدمات بن رمضان.

هل يرحل بن رمضان عن الأهلي؟

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي لا ينوي عرض بن رمضان للبيع أو التخلي عنه، هناك قناعة في النادي بأن الحكم على أي لاعب من خلال الموسم المنقضي، يعتبر ظلما، لأن حالة الفريق بشكل عام كانت سيئة".

وأشار المصدر إلى أنه إذ تلقى النادي عرضا رسميا لشراء اللاعب، سيتم مناقشة الأمر معه، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي استفسار من أي ناد.

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