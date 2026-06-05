نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1403 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمدينة المنصورة الجديدة، مخصصة لإقامة جامعة خاصة.

ونص القرار، على اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض البالغة مساحتها 40 فدانًا، بما يعادل 168,317.22 مترًا مربعًا، والكائنة بالمرحلة الثالثة غرب المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

وتقع الأرض ضمن المساحات المخصصة لشركة "نولدج للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك لإقامة مشروع جامعة خاصة، في إطار جهود التوسع في الخدمات التعليمية ودعم الاستثمار في قطاع التعليم بالمجتمعات العمرانية الجديدة.