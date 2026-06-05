تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 10 مساجد في إطار خطتها الشاملة لتطوير وتحديث المساجد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن الأعمال شملت إنشاء وبناء مسجد جديد واحد، إلى جانب إحلال وتجديد 6 مساجد، فضلًا عن صيانة وتطوير 3 مساجد أخرى، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمصلين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025 وحتى الآن، بلغ 1138 مسجدًا، من بينها 870 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و268 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 وصل إلى 14627 مسجدًا بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 27 مليارًا و813 مليون جنيه.

الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدًا الجمعة

جاء توزيع المساجد المقرر افتتاحها اليوم في عدد من المحافظات على النحو التالي:

محافظة الدقهلية

- إحلال وتجديد مسجد قنديل بقرية العامرة - مركز المنزلة.

محافظة بني سويف

- إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة صالح رشوان - مركز ببا.

محافظة قنا

- صيانة وتطوير مسجد النور بنجع عيد بقرية السمطا قبلي - مركز دشنا.

محافظة الشرقية

- إحلال وتجديد مسجد بعزبة عبد المطلب - مركز بلبيس.

محافظة كفر الشيخ

- إحلال وتجديد مسجد بر الوالدين بقرية الصافية - مركز دسوق.

محافظة الفيوم

- إحلال وتجديد مسجد الدبيكي بعزبة حطي الفرجان بقرية فرقص - مركز طامية.

- صيانة وتطوير مسجد البلتاجي بقرية سنرو البحرية - مركز أبشواي.

محافظة مطروح

- إحلال وتجديد مسجد الحاج إسبيته بمنطقة شمس الحكمة - مدينة رأس الحكمة.

محافظة أسيوط

- صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بالغنايم قبلي - مركز الغنايم.

محافظة الأقصر

- صيانة وتطوير مسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع الطومية بقرية الكيمان - مركز إسنا.