أبدى نصر عزام المحامي الدولي تحفظه على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

عزام يوضح الموقف القانوني لعقوبة الشناوي حارس مرمى الأهلي

وأوضح عزام في تصريحات تلفزيونية أن العقوبة في مثل هذه الحالات تتراوح عادة بين ثلاث مباريات أو أكثر، مشيراً إلى أن تقليصها يثير التساؤلات "أمر غير مفهوم"، خاصة في ظل غياب تفسير رسمي واضح من اتحاد الكرة أو لجنة الاستئناف.

لماذا تم تخفيف عقوبة محمد الشناوي؟

وأضاف أن هناك احتمالية لأن يكون تخفيف عقوبة محمد الشناوي مرتبطاً بالاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026، إلا أنه أكد عدم وجود نص صريح في اللائحة يدعم هذا التوجه.

وشدد عزام على ضرورة التزام الشناوي بضبط انفعالاته داخل الملعب، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تقابل بعقوبات أكثر صرامة على المستوى الدولي خاصة في بطولات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن قرار لجنة الاستئناف يعد نهائياً وملزماً ولا يحق لأي نادٍ، بما في ذلك الزمالك أو بيراميدز التقدم باعتراض عليه وفقًا للوائح المنظمة.

