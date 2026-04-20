الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

19:00

قيصري سبور

محامي دولي: تخفيف عقوبة محمد الشناوي أمر غير مفهوم ولا يوجد سند واضح في اللائحة

كتب : نهي خورشيد

12:02 ص 20/04/2026 تعديل في 12:09 ص
    محمد الشناوي
    لحظة طرد محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي (1)
    محمد الشناوي (1)
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (1)
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي (5)
    محمد الشناوي (1)

أبدى نصر عزام المحامي الدولي تحفظه على قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

عزام يوضح الموقف القانوني لعقوبة الشناوي حارس مرمى الأهلي

وأوضح عزام في تصريحات تلفزيونية أن العقوبة في مثل هذه الحالات تتراوح عادة بين ثلاث مباريات أو أكثر، مشيراً إلى أن تقليصها يثير التساؤلات "أمر غير مفهوم"، خاصة في ظل غياب تفسير رسمي واضح من اتحاد الكرة أو لجنة الاستئناف.

لماذا تم تخفيف عقوبة محمد الشناوي؟

وأضاف أن هناك احتمالية لأن يكون تخفيف عقوبة محمد الشناوي مرتبطاً بالاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026، إلا أنه أكد عدم وجود نص صريح في اللائحة يدعم هذا التوجه.

وشدد عزام على ضرورة التزام الشناوي بضبط انفعالاته داخل الملعب، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تقابل بعقوبات أكثر صرامة على المستوى الدولي خاصة في بطولات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن قرار لجنة الاستئناف يعد نهائياً وملزماً ولا يحق لأي نادٍ، بما في ذلك الزمالك أو بيراميدز التقدم باعتراض عليه وفقًا للوائح المنظمة.

محمد الشناوي الأهلي بيراميدز

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
