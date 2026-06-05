إذا كنت من صناع المحتوى وتواجه صعوبة في تتبع الرسوم البيانية المعقدة لمعرفة أداء صفحتك، فإن شركة "ميتا" قدمت لك الحل عبر مساعد شخصي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة "فيسبوك".

صُممت هذه الأداة، التي أطلقتها ميتا أمس، لتوفر وقتك وتقدم لك توصيات دقيقة تساعدك على تحسين أسلوبك والوصول إلى أهدافك بشكل أسرع؛ إذ يتيح لك المساعد الجديد الحصول على إجابات فورية ومباشرة لأسئلة يومية تشغل بالك، مثل تحديد أفضل موعد لنشر المحتوى، أو تلخيص ما يقوله المتابعون في التعليقات، دون الحاجة للغوص في لوحات البيانات التحليلية.

مساعد ميتا.. واجهة سهلة لحل مشكلات معقدة

وبفضل واجهة هذا المساعد الحوارية، يمكنك طرح أسئلة إضافية لفهم كيف يتغير مزاج جمهورك بمرور الوقت، لتحصل على نصائح عملية ومخصصة حول ما يجب تغييره لرفع معدلات التفاعل.

ولا يقتصر دور الأداة على تحليل الأداء، بل تمتد لمساعدتك في استلهام أفكار جديدة عبر رصد التوجهات الرائجة والمقاطع الصوتية المتداولة والأحداث الثقافية.

مساعدك يتحدث لغتك على فيسبوك.. متى يصل إليك؟

هذا التحديث يغنيك تمامًا عن اللجوء لتطبيقات خارجية مثل "تشات جي بي تي" للعصف الذهني، لتنجز كل مهامك الإبداعية داخل تطبيق "فيسبوك" نفسه.

انطلقت الخدمة بالفعل لمبدعي الولايات المتحدة وكندا والهند، مع خطط لتوسيعها لتشمل المزيد من الدول لاحقًا.

وإلى جانب المساعد الذكي، منحت "ميتا" صناع المحتوى فرصة ذهبية لاختراق حواجز اللغة والوصول إلى جمهور أوسع، عبر إضافة دعم اللغة العربية، إلى جانب الإندونيسية والفرنسية والتايلاندية والفيتنامية، لميزة الترجمة التلقائية في مقاطع "ريلز".

وتضمن لك هذه الميزة الحفاظ على نبرة صوتك الأصلية، مع إتاحة خيار مزامنة حركة الشفاه لتبدو الترجمة طبيعية تمامًا للمتلقي الأجنبي.

وهي خطوة استراتيجية من "ميتا" لمنافسة منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل بجذب أكثر من نصف مليار مشاهدة أسبوعيًّا لمقاطع الفيديو المترجمة عبر المنصة.