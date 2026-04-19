"عملية ناجحة".. أول صور لـ مصطفى فتحي بعد جراحة الترقوة

أعلن نادي بيراميدز اليوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، عن موعد عودة مصطفى فتحي نجم وسط الفريق، للمشاركة في المباريات، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأحد 19 أبريل الجاري.

وكان مصطفى فتحي تعرض للإصابة، بخلع في الترقوة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمس، أمام فريق حلوان.

تفاصيل العملية الجراحية لمصطفى فتحي

وقال مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، في تصريحات عبر الموقع الإعلامي للنادي: "العملية الجراحية التي خضع لها مصطفى فتحي اليوم الأحد تمت بنجاح".

وأضاف: "العملية شملت إعادة الترقوة إلى مكانها الطبيعي، بعد الخلع الذي تعرض له اللاعب، وكذلك إصلاح الأوتار المحيطة والتي تضررت من الإصابة القوية".

واختتم المنيري تصريحاته: "مصطفى فتحي سيبدأ التأهيل خلال أسبوع من الآن، سيتواصل تحضيره خلال الأسابيع الستة المقبلة استعدادا للعودة للملاعب مجددا".

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الزمالك، يوم 23 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أرقام مصطفى فتحي مع بيراميدز

وشارك فتحي رفقة فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 20 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

