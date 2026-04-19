مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 2
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بعد العملية الجراحية.. بيراميدز يعلن موعد عودة مصطفى فتحي للمشاركة في المباريات

كتب : يوسف محمد

08:23 م 19/04/2026 تعديل في 08:24 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي بيراميدز اليوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، عن موعد عودة مصطفى فتحي نجم وسط الفريق، للمشاركة في المباريات، بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأحد 19 أبريل الجاري.

وكان مصطفى فتحي تعرض للإصابة، بخلع في الترقوة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمس، أمام فريق حلوان.

تفاصيل العملية الجراحية لمصطفى فتحي

وقال مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، في تصريحات عبر الموقع الإعلامي للنادي: "العملية الجراحية التي خضع لها مصطفى فتحي اليوم الأحد تمت بنجاح".

وأضاف: "العملية شملت إعادة الترقوة إلى مكانها الطبيعي، بعد الخلع الذي تعرض له اللاعب، وكذلك إصلاح الأوتار المحيطة والتي تضررت من الإصابة القوية".

واختتم المنيري تصريحاته: "مصطفى فتحي سيبدأ التأهيل خلال أسبوع من الآن، سيتواصل تحضيره خلال الأسابيع الستة المقبلة استعدادا للعودة للملاعب مجددا".

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الزمالك، يوم 23 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أرقام مصطفى فتحي مع بيراميدز

وشارك فتحي رفقة فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 20 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

صدارة الجانرز مهددة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على أرسنال

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي نادي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لدينا فرصة جيدة جداً لإتمام اتفاق مع إيران وأشعر بالتفاؤل
شئون عربية و دولية

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
حوادث وقضايا

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

وفاة والد الفنانة منة شلبي
زووم

زاهي حواس يهاجم فيلم نتفليكس عن كليوباترا: مينفعش يتقال عليها "سوداء"
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

