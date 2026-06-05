طرقت السينما العالمية أبواب قضية العبودية في العديد من أعمالها، إذ حرصت شركات إنتاج سينمائية عدة على تسليط الضوء على هذه الحقب التاريخية المظلمة، التي شهدت ظلما وقهرا طال أصحاب البشرة السمراء لسنوات طويلة.

وتحظى هذه النوعية من الأفلام بإعجاب الملايين من عشاق السينما حول العالم؛ نظرا لشغفهم بمعرفة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعبودية في تلك الفترات، إلى جانب الإقبال الجماهيري، تحصد هذه الأعمال استحسان النقاد، وتنافس بقوة على كبرى الجوائز العالمية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أفلام تطرقت في موضوعاتها عن العبودية:

12 Years a Slave

عرض الفيلم عام 2013، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول رجل أسود يدعى سولومون نورثوب وهو رجل أسود حر من شمال ولاية نيويورك، يتم اختطافه وبيعه كعبد قبل الحرب الأهلية، حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه بإيرادات عالمية بلغت 187.734.091 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 20 مليون دولار فقط، وفاز الفيلم بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل نص سينمائي مقتبس"، جائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد"، و"أفضل فيلم في العام".

Django Unchained

عرض الفيلم عام 2012، وتدور أحداثه حول عبد يدعى "Django" يتم تحريره من قبل صائد جوائز من أجل مساعدته للإيقاع بعدد من الأشخاص، حقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه بإيرادات بلغت 426.076.540 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار، وفاز الفيلم بجائزتي أوسكار هم "أفضل ممثل في دور مساعد" و"أفضل نص سينمائي أصلي".

Lincoln

عرض الفيلم عام 2012، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن وبينما تستمر الحرب الأهلية، يكافح الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن مع استمرار المذابح في ساحة المعركة، ويخوض صراعاً مع العديد من أعضاء حكومته بشأن قراره بتحرير العبيد، حقق الفيلم نجاحا كبيرا بشباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 275.293.450 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 65 مليون دولار، وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل تصميم إنتاج".

The Gladiator

عرض الفيلم عام 2000، تدور أحداث الفيلم حول انطلاق جنرال روماني سابق للانتقام من الإمبراطور الفاسد الذي قتل عائلته وأرسله إلى العبودية، حقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 465.516.248 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 103 مليون دولار، فاز الفيلم بـ 5 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل فيلم في العام".

Glory

عرض الفيلم عام 1989، وتدور أحداثه حول روبرت جولد شو الذي أول سرية متطوعين سوداء بالكامل في الحرب الأهلية الأمريكية، ويحارب التحيزات من جيش الاتحاد التابع له، وكذلك من الكونفدراليين، حقق الفيلم نجاحا متواضعا وقت عرضه بالسينمات بإجمالي إيرادات بلغت 29.979.191 مليون دولار من ميزانية تقدر بـ 18 مليون دولار فقط، وفاز الفيلم بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل ممثل في دور مساعد"، "أفضل تصوير سينمائي"، و"أفضل صوت".

"أسد"

عرض الفيلم بدور العرض السينمائي 12 مايو الماضي، وتدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ومن المقرر طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا بداية من 11 يونيو، إلى جانب عرضه في الصين خلال نفس الشهر.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد رمضان، عمرو القاضي، رزان جمال، ماجدالكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد داش، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

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