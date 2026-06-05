الجيش الإسرائيلي يطالب سكان جنوب لبنان بالإخلاء بعد اتفاق الهدنة

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي تحذيرات لسكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري، وذلك بعد أيام من اتفاق الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

وأوضح أدرعي أن على سكان المناطق المشمولة بالإنذار الابتعاد عن منازلهم لمسافة لا تقل عن ألف متر والتوجه إلى مناطق مفتوحة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاتخاذ إجراءات ضد أهداف داخل لبنان.

وفي تحذير آخر نشره لاحقاً، دعا سكان بلدات وقرى إضافية إلى الإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني.

موقف حزب الله من الاتفاق

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أعلن فيه حزب الله، المدعوم من إيران، رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، رغم أنه لم يكن طرفاً مباشراً في الاتفاق.

وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق كان مشروطاً بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، إضافة إلى إبعاد جميع عناصره عن مناطق جنوب لبنان.

توغل إسرائيلي متواصل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع نطاق توغلها داخل الأراضي اللبنانية.