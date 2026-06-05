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بالأسماء.. حركة تنقلات وتعيينات لرؤساء الوحدات المحلية لقرى الأقصر

كتب : محمد محروس

01:53 م 05/06/2026

المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

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أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات المحلية للعمل بالوحدات المحلية القروية بمركز القرنة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تمكين الكوادر الشابة والدفع بقيادات تنفيذية قادرة على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت القرارات تكليف حسام عوض شيبة الحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الضبعية، وعبد الناصر تهامي مصطفى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية حاجر الضبعية، كما تم تكليف علاء محمد نور رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأقالتة.

كما تضمنت الحركة تكليف رفاعي بدري يوسف رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الغربي قمولا، وسهري عبد الموجود عبد الراضي رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشيخ عامر.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص محافظ الأقصر على تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، والاستفادة من الكفاءات المتميزة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، وتسريع وتيرة العمل الميداني، وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، فضلًا عن تعزيز منظومة المتابعة والرقابة بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة داخل القرى والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية الشاملة.

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الوحدات المحلية الأقصر القرنة

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