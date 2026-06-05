استقبل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية؛ في إطار زيارة رسمية، لتعزيز الروابط التاريخية وبحث جهود التنمية المشتركة على أرض عروس البحر المتوسط.

علاقات ثقافية وإنسانية مع الجالية اليونانية

تناول اللقاء تناول عمق العلاقات الثقافية والإنسانية التي تربط الدولة المصرية بالجالية اليونانية، واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الكبرى المزمع إقامتها بالمحافظة، وذلك بحضور المطران ذمسكينوس الأزرعي، أسقف مريوط والوكيل البطريركي في الإسكندرية.

بابا الروم الأرثوذكس: الإسكندرية مدينة استثنائية

وأعرب البابا ثيودوروس الثاني عن ترحيبه وسعادته بهذه الزيارة في هذا المكان التاريخي الذي يمتد عمره لأكثر من 2000 عام، قائلًا: "الإسكندرية مدينة استثنائية، تستحق دائمًا أن تكون مركزاً للعالم وملكة حافلة للمتوسط؛ فهي مدينة قوية وستبقى دائماً منارة نابضة بالحياة".

مستشفى ومركز تعليمي لخدمة أهالي الإسكندرية

وأضاف أن البطريركية بصدد إنشاء مشروعات هامة خلال الفترة المقبلة تشمل إنشاء مستشفى متكامل لخدمة الأهالي، بالإضافة إلى تشييد مبنى خلف مقر البطريركية ليكون صرحاً جامعياً تعليمياً كبيراً، ليمثلا معاً مركزاً حقيقياً لصداقة الشعوب يمتد أثره إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

محافظ الإسكندرية: الجالية اليونانية جزء من النسيج السكندري

ومن جانبه، أكد المحافظ على الروابط المشتركة والمواقف التاريخية المشرفة لليونان مع مصر، والتي تترجم تاريخاً ممتداً من الأخوة والصداقة؛ قائلًا: "العلاقة بين شعبينا قائمة على أصل ثابت وجذور راسخة لا تتزعزع".

وأشار إلى التعاون والترابط الوثيق مع الجالية اليونانية، التي تعتبر جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج السكندري وهويته الثقافية، مشيدًا المجهودات الإنسانية والتنموية الكبرى التي تقوم بها البطريركية في القارة الأفريقية.

هدايا ودروع تذكارية

وشهد اللقاء تبادلاً للهدايا التذكارية والدروع الرسمية؛ حيث أهدى المهندس أيمن عطية، قداسة البابا ثيودوروس الثاني درع محافظة الإسكندرية؛ تعبيراً عن اعتزاز المحافظة بالدور الروحي والإنساني والاجتماعي الكبير الذي تلعبه البطريركية على أرض عروس المتوسط والقارة الأفريقية.

كما أهدى قداسة البابا للمحافظ نسخة طبق الأصل من مخطوط تاريخي قديم "المحفوظ في مدينة البندقية بإيطاليا" والذي يحوي بين طياته تاريخ الإسكندرية العريق، بالإضافة إلى خريطة القارة الأفريقية.