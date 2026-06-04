شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سكنية في قطاع غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة شقق سكنية ومنازل في مناطق متفرقة من مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عددا كبيرا من الفلسطينيين، في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر طبية وإعلامية محلية، أن الغارات توزعت على عدة مناطق، إذ استهدفت شقة سكنية قرب دوار القوقا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تعود لعائلة مهنا، وشقة سكنية بالقرب من دوار الخور في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، وشقة سكنية بالقرب من مفترق أبو اسكندر شمالي غزة، وشقة سكنية في عمارة أبو غوري قرب موقف أبو الأمين بحي الشيخ رضوان، بالإضافة إلى شقة سكنية في عمارة لبد بشارع المخابرات شمال غرب غزة.

وأكدت مصادر صحفية في غزة وصول شهيدين على الأقل وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء الاستهدافات الأخيرة في المدينة.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في جميع مواقع الاستهداف، فيما لا تزال الإصابات تتوافد إلى المستشفيات.

تأتي هذه الغارات في وقت يتواصل فيه الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات عنيفة غرب وجنوب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72945 شهيدا و173011 إصابة؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة الأربعاء.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 252 من شمال قطاع غزة، والإبقاء على الفرقة 99 في المنطقة لمواصلة العمليات فيها.

في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة، من خلال تنفيذ اعتداءات وهجمات متكررة طالت مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك استهداف النازحين وخيامهم ومراكز الإيواء، وفقا لروسيا اليوم.