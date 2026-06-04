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بعد عقد قرانه.. عمر مرموش ينضم لمنتخب مصر استعدادا للمونديال

كتب : محمد عبد الهادي

12:14 ص 04/06/2026
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    عناق بين عمر مرموش وحسام حسن
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اكتملت صفوف منتخب مصر بشكل رسمي في الساعات الماضية، بعد انضمام عمر مرموش نجم الفراعنة ومانشستر سيتي للمعسكر المقام في أمريكا استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتخلف مرموش عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر في أمريكا بسبب ارتباطه بعقد قرانه، وحصوله على إذن من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وانضم مساء الأربعاء، عمر مرموش لمعسكر المنتخب، لتكتمل صفوف الفراعنة قبل ودية البرازيل يوم الأحد، في البروفة الأخيرة لمونديال كأس العالم 2026.

وستقام مباراة مصر والبرازيل الودية في الواحدة صباح يوم الأحد، الموافق 7 من شهر يونيو الجاري.

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عمر مرموش منتخب مصر كأس العالم 2026

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